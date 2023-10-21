Gaziantep FK, Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti
Spor Haberleri
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti. N'Koulou'nun golüyle Gaziantep FK galibiyete ulaştı.
Gaziantep Fk, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
51. dakikada ceza sahası sol tarafından Markovic'in şutunda top yandan az farkla auta çıktı.
62. dakikada rakip ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Bytygi'nin uzak köşeye plase vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan sekerek kornere çıktı.
64. dakikada Buksa'nın ceza sahası dışından sert şutu üstten auta çıktı.
71. dakikada Gradel'in sağdan kullandığı köşe atışında altıpas noktası üzerinde N'Koulou kafayla topu ağlara gönderdi. 1-0
83. dakikada Gradel'in sağdan kullandığı köşe atışında topa yükselen Arda'nın kafa vuruşu üstten auta çıktı.
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Cevdet Kömürcüoğlu
Gaziantep Fk : Florin Nita, Junior Morais, Papy Djilobodji, Arda Kızıldağ, Nicolas N'Koulou, Mustafa Eskihellaç, Furkan Soyalp, Marko Jevtovic (Ogün Özçiçek dk. 48), Alexandru Maxim, Lazar Markovic (Max Gradel dk. 62), Denis Draguş (Brayan Riascos dk. 86)
Yedekler: Batuhan Şen, Ertuğrul Ersoy Salem Mbakata, Janio Bikel, Onurhan Babuşcu, Mirza Cihan, Oğulcan Çağlayan
Teknik Direktör: Marius Sumudica
Antalyaspor: Helton Leite, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Ömer Toprak, Bahadır Öztürk (G. Holtmann dk. 46), Erdoğan Yeşilyurt, Erdal Rakip (Jakub Kaluzinski dk. 60), Dario Saric (Assambalonga dk. 76), Sander van de Streek (Deni Milosevic dk. 60), Sam Andreas Larson (Zymer Bytyqi dk. 60), Adam Buksa
Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Ufuk Akyol, Mert Yılmaz, Mustafa Erdilman, Harun Toprak
Teknik Direktör: Nuri Şahin
Gol: N'Koulou (dk. 71) (Gaziantep FK)
Sarı kartlar: Nita (Gaziantep FK) Erdal Rakip, Saric (Antalyaspor) - GAZİANTEP