Gaziantep FK, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Hesap.com Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki antrenman 1 saat 15 dakika sürdü ve çeşitli çalışmalardan oluştu.
Gaziantep Fk, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 13 Mart Cuma günü Hesap.com Antalyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, 5'e 2 pas çalışmaları ile devam ederken taktik çalışmalar ile son buldu.
Kırmızı siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz