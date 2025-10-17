Gaziantep FK, Antalyaspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Hesap.com Antalyaspor ile yapacağı maç için hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenman teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde yapıldı.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Pazar günü sahasında Hesap.com Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, top kapma çalışmalarının ardından taktik çalışmalarla son buldu.
Milli takımında bulunan Bacuna kente dönerek takımla beraber çalışmalara başladı.
Kırmızı siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanın ardından hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.
Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Spor