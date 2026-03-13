Gaziantep FK, Antalyaspor'a fena patladı

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Antalyaspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Corendon Airlines Park'taki mücadeleyi Gaziantep FK, 4-1'lik skorla kazandı.

GAZİANTEP FK GOL OLDU YAĞDI

Konuk ekip Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren golleri 59 ve 76. dakikada Muhammed Bayo, 65. dakikada Kacper Kozlowski ve 82. dakikada Drissa Camara attı. Antalyaspor'un tek golünü 90+3. dakikada Ramzi Safuri kaydetti.

4 MAÇ ARADAN SONRA KAZANDI

Bu sonuçla birlikte 4 hafta aradan sonra kazanan Gaziantep FK, 33 puana yükseldi. Antalyaspor ise 24 puanda kaldı. Ligin gelecek haftasında Gaziantep FK, Fenerbahçe deplasmanına konuk olacak. Antalyaspor, Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak.