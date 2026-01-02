Haberler

Gaziantep FK, devre arası kamp çalışmalarına Antalya'da başladı

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, 2025-2026 sezonu devre arası kamp çalışmalarına Antalya'da başladı. Teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki antrenman 1 saat 20 dakika sürdü ve çeşitli güç ve kuvvet çalışmaları ile geçiş organizasyonları ile devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde Antalya'da bir otelin tesislerinde gerçekleştirilen idman, 1 saat 20 dakika sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, güç ve kuvvet çalışmalarıyla devam ederken, geçiş organizasyonlarıyla sona erdi.

Kırmızı-siyahlı ekip, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Spor
