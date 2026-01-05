Gaziantep FK, kamp çalışmalarını Antalya'da sürdürdü
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, devre arası kamp çalışmaları için Antalya'da antrenmanlarına devam ediyor. Teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanlar koordinasyon ve pas çalışmalarının ardından çift kale maç ile tamamlandı.
Kırmızı siyahlı ekip günün ikinci antrenmanını saat 17: 30'da yapacak.
Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Spor