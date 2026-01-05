Haberler

Gaziantep FK, kamp çalışmalarını Antalya'da sürdürdü

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, devre arası kamp çalışmaları için Antalya'da antrenmanlarına devam ediyor. Teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanlar koordinasyon ve pas çalışmalarının ardından çift kale maç ile tamamlandı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, devre arası kamp çalışmalarına Antalya'da devam etti.

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki antrenman koordinasyon ve pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maçla sona erdi.

Kırmızı siyahlı ekip günün ikinci antrenmanını saat 17: 30'da yapacak.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Spor
