Gaziantep FK, devre arası kamp çalışmalarını Antalya'da sürdürdü
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, 2025-2026 sezonu devre arası kamp çalışmalarına Antalya'da başlayarak, teknik direktör Burak Yılmaz eşliğinde antrenmanlarına hız kesmeden devam ediyor.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, 5'e 2 pas çalışmalarıyla devam ederken geniş alanda gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.
Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.
Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Spor