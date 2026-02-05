Haberler

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Güncelleme:
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu üçüncü hafta maçında Gaziantep FK, konuk ettiği Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü 5-1 mağlup ederek rahat bir galibiyet aldı.

Stat: Aktepe

Hakemler: Ümit Öztürk, Kemal Elmas, Ömer Lüftü Aydın

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Aykut Özer, Hakan Bilgiç (Dk. 46 Hüseyin Bulut), Mexer, Abdullah Çelik, Süleyman Luş, Alper Burak Duman (Dk. 69 Eren Sami Poyraz), Erkam Develi (Dk. 86 Baran Kaçan), Enes Yılmaz, Halil Can Ayan (Dk. 79 Bulut Özdaş), Diaby, Ali Akman (Dk. 69 Mehmet Efe Çakmak)

Gaziantep Fk : Burak Bozan, Perez (Dk. 80 Ali Osman Kalın), Nazım Sangare (Dk. 46 Yusuf Karhan Kabadayı), Tayyip Talha Sanuç, Mujakic, Ogün Özçiçek (Dk. 46 Gassama), Melih Kabasakal (Dk. 75 Maxim), Gidado, Kozlowski (Dk. 68 Muhammet Akmelek), Dragus, Lungoyi

Goller: Dk. 3 Lungoyi, Dk. 29 Sangare, Dk. 41 (Penaltıdan) ve Dk. 65 Dragus, Dk. 83 Muhammet Akmelek (Penaltıdan) ( Gaziantep Fk ), Dk. 6 Ali Akman (Penaltıdan)

Sarı kartlar: Dk. 21 Ogün Özçiçek ( Gaziantep Fk ), Dk. 73 Süleyman Luş, Dk. 82 Mexer, Dk. 84 Abdullah Çelik ( Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu üçüncü hafta maçında Gaziantep Fk, konuk olduğu Trendyol 1. Lig ekibi Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü 5-1 yendi.

3. dakikada Gaziantep FK öne geçti. Ceza sahası dışında kaleciden dönen topla buluşan Lungoyi, bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

5. dakikada hakem Ümit Öztürk, ceza sahası içerisinde Ankara Keçiörengücü futbolcusu Diaby'nin yere düşürülmesi üzerine penaltı kararı verdi. 6. dakikada penaltıyı kullanan Ali Akman, takımının beraberlik golünü kaydetti: 1-1.

29. dakikada konuk ekip bir gol daha buldu. Kozlowski'nin soldan kullandığı serbest vuruşta topta buluşan Sangare skoru 2-1 yaptı.

40. dakikada Gaziantep FK farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası içerisinde konuk ekip futbolcusu Kozlowski'nin yere düşürülmesi üzerine hakem Ümit Öztürk bu kez Gaziantep FK lehine penaltı kararı verdi. 41. dakikada penaltıyı kullanan Dragus, takımının üçüncü golünü attı: 3-1.

Gaziantep FK ilk yarıyı 3-1 önde tamamladı.

65. dakikada orta sahada Kozlowski'nin pasında topla buluşan Dragus, ceza sahası içerisinde yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 4-1.

82. dakikada ceza sahası içerisinde yerde kalan Gaziantep FK futbolcusu Muhammet Akmelek takımına ikinci kez penaltı kazandırdı. 83. dakikada penaltıyı kullanan Muhammet Akmelek takımının beşinci golünü kaydederken maçın da skorunu belirledi: 5-1.

Karşılaşma Gaziantep FK'nın üstünlüğü ile sona erdi.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor
500

