Gaziantep FK, Amed Sportif Faaliyetler maçı öncesi 1 saat 25 dakikalık idman yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 28 Kasım Cumartesi günü Amed Sportif Faaliyetler ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Volkan Demirel yönetimindeki antrenman 1 saat 25 dakika sürdü; takım yarın idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 28 Kasım Cumartesi günü sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 25 dakika sürdü.
Isınma ve şut çalışmalarıyla başlayan idman, 5'e 2 pas organizasyonlarıyla devam ederken geniş alanda gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.
Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: AA