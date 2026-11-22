Gaziantep FK, Amed Sportif Faaliyetler karşılaşması için idmanlara başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Gaziantep FK, Süper Lig'in 13. haftasında 28 Kasım'da sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Volkan Demirel yönetimindeki antrenmanda Gençlerbirliği maçında oynayanlar yenilenme çalışması yaptı, diğerleri dar alanda çift kale maç yaptı.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 28 Kasım Cumartesi günü sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Volkan Demirel yönetimindeki antrenmanda, Gençlerbirliği maçında forma giyen oyuncular, yenilenme çalışması yaptı.
Diğer futbolcular ise dar alanda çift kale maçla idmanı tamamladı.
Kaynak: AA