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Gaziantep FK, Adana Demirspor'u 1-0 Mağlup Etti

Gaziantep FK, Adana Demirspor'u 1-0 Mağlup Etti
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Gaziantep FK, Süper Lig'in 19. haftasında Adana Demirspor'u 1-0 yenerek 3 puan kazandı. Maçta tek golü David Okereke kaydetti.

(ANKARA) - Gaziantep Fk, Süper Lig'in 19. haftasında konuk ettiği Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantep Fk, Adana Demirspor'u konuk etti. Gaziantep Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Ozan Ergün yönetti. Mücadele 19.00'da başladı.

Karşılaşmanın 4. dakikasında David Okereke attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. Mücadelenin kalan dakikalarında gol sesi çıkmayınca Gaziantep FK sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

Kaynak: ANKA / Spor
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