Gaziantep FK: 3-0 - Haberler

STAT: Bahçeşehir

HAKEMLER: Bahattin Şimşek, Ata Yıldırım, Cemil Tunç

Spor Toto Süper Lig'in 37'nci haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Gaziantep Fk'yı 3-0 mağlup etti. Karşılaşma öncesinde Alanyaspor'un özel davetlisi olarak gelen Azerbaycan ordusu gazilerine Aytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu tarafından plaket ve çiçek takdim edildi.

11'inci dakikada Emre Akbaba'nın pasıyla topla buluşan Leroy Fer'in ceza sahası dışındna yaptığı vuruşta kaleci Mustafa, iki hamlede meşin yuvarlağın sahibi oldu.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Aytemiz Alanyaspor sahasında Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup etti.