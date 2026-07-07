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Gaziantep FK, yeni sezonun ilk antrenmanını yaptı

Gaziantep FK, yeni sezonun ilk antrenmanını yaptı
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Trendyol Sü Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktör Mirel Radoi yönetiminde 2026-2027 sezonunun ilk antrenmanını gerçekleştirdi. 1 saat 20 dakika süren çalışma yenileme koşuları, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla tamamlandı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, 2026-2027 sezonunun ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Mirel Radoi yönetimindeki antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.

Yenileme koşularıyla başlayan çalışma, koordinasyon antrenmanı ve pas çalışmalarıyla tamamlandı.

Kulüp başkanı Memik Yılmaz ve başkan yardımcısı Güney Dağdeviren de antrenmanı takip etti.

Güneydoğu temsilcisi, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman
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