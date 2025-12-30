Gaziantep FK devre arası kamp çalışmalarına başladı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde devre arası kamp çalışmalarına başladı. İlk antrenman 1 saat 10 dakika sürdü.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, 2025-2026 sezonu devre arası kamp çalışmalarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idman 1 saat 10 dakika sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, pas çalışmalarıyla sona erdi.
Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Gaziantep'teki çalışmalarını tamamlayacak ve 1 Ocak Perşembe günü Antalya'daki bir otelde hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Spor