Gaziantep FK devre arası kamp çalışmalarına başladı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde devre arası kamp çalışmalarına başladı. İlk antrenman 1 saat 10 dakika sürdü.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, 2025-2026 sezonu devre arası kamp çalışmalarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idman 1 saat 10 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, pas çalışmalarıyla sona erdi.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Gaziantep'teki çalışmalarını tamamlayacak ve 1 Ocak Perşembe günü Antalya'daki bir otelde hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Spor
