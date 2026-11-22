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Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden Gaziantep Basketbol, başantrenör Şemsettin Baş'ın yeniden göreve gelmesinin ardından yakaladığı 4 maçlık galibiyet serisiyle çıkışa geçti.

Sezona 7 maçta 4 galibiyet ve 3 mağlubiyetle başlayan kırmızı-siyahlılar, teknik kadro değişikliğinin ardından yeniden takımın başına getirilen Şemsettin Baş yönetiminde maç kaybetmedi.

Deneyimli çalıştırıcı yönetimindeki ilk maçında MKE Ankaragücü'nü deplasmanda 71-62 mağlup eden Gaziantep temsilcisi, ardından sahasında Konya Büyükşehir Belediyespor'u 93-74, deplasmanda iLab Basketbol'u 85-76 ve son olarak Göztepe'yi 65-56 yenerek üst üste 4. galibiyetini elde etti.

Kırmızı-siyahlılar, 28 Kasım Cumartesi günü sahasında Fenerbahçe Gelişim'i ağırlayacak.

Kaynak: AA