Gaziantep Basketbol, Ali Yıldırım ile anlaştı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi takımlarından Gaziantep Basketbol, Ali Yıldırım'ı başantrenör olarak göreve getirdi. Ali Yıldırım, kulübün alt yapı sorumlusu ve 18 Yaş Altı Milli Takımı'nın başantrenörü olarak da görev yapmaktadır.