Gaziantep Basketbol, Ali Yıldırım ile anlaştı
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi takımlarından Gaziantep Basketbol, Ali Yıldırım'ı başantrenör olarak göreve getirdi. Ali Yıldırım, kulübün alt yapı sorumlusu ve 18 Yaş Altı Milli Takımı'nın başantrenörü olarak da görev yapmaktadır.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol, başantrenör Ali Yıldırım ile anlaştı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Ali Yıldırım'ın kulübün 3 yıldır alt yapı sorumlusu olduğu belirtilerek, "Aynı zamanda 18 Yaş Altı Milli Takımı'nın başantrenörü olan Ali Yıldırım, 2023-2024 sezonunda takımımızın başantrenörlük görevine getirilmiştir. Tebrik ediyor, başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Spor