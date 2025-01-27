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Gazi Osman Paşaspor, Güneşspor'u 2-1 Mağlup Etti

Gazi Osman Paşaspor, Güneşspor'u 2-1 Mağlup Etti
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Kayseri 1. Amatör Küme A Grubu'nda Gazi Osman Paşaspor, Güneşspor'a karşı oynadığı maçta 2-1'lik skorla galip geldi. Maçta Adem Karataş ve Emre Borlu'nun golleriyle Gazi Osman Paşaspor galip gelirken, Sait Bulut Kayseri Güneşspor'un tek golünü attı. Ayrıca, her iki takımda maçın son dakikalarında kırmızı kart gördü.

Kayseri 1. Amatör Küme A Grubu maçında Gazi Osman Paşaspor, rakibi Güneşspor'u 2-1 mağlup etti.

Stat: Argıncık Stadı

Hakemler: Esat Sabuncu, Kazım Enes Çona, Osman Durmuş

Gazi Osman Paşaspor: Yaşar Şenel, Ali Bozkurt, Emirhan Demirezen, Hakan Yılmaz, Berat Koç, Adem Karakaş, Kemal Karataş, Abdülkerim Sain, Ebubekir Sain, Mustafa Gezgin, Silvan Gezer

Kayseri Güneşspor: Emre Tarcan, Kemal Kargın, Eren Tarcan, Onur Ünal, Erdin Kaynar, İsmail Orhan, Hüseyin Saltık, Embiya Kurtuluş, Ahmet Korkmaz, Uğur Karahançer, Sait Bulut

Goller: Adem Karataş (dk. 39), Emre Borlu (dk. 90+9) (Gazi Osman Paşaspor) Sait Bulut (dk. 57) (Kayseri Güneşspor)

Kırmızı Kartlar: Silvan Gezer (dk. 90) (Gazi Osman Paşaspor) Erdin Kaynar (dk. 90+5) (Kayseri Güneşspor) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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