Gazi Osman Paşaspor, Güneşspor'u 2-1 Mağlup Etti
Kayseri 1. Amatör Küme A Grubu'nda Gazi Osman Paşaspor, Güneşspor'a karşı oynadığı maçta 2-1'lik skorla galip geldi. Maçta Adem Karataş ve Emre Borlu'nun golleriyle Gazi Osman Paşaspor galip gelirken, Sait Bulut Kayseri Güneşspor'un tek golünü attı. Ayrıca, her iki takımda maçın son dakikalarında kırmızı kart gördü.
Kayseri 1. Amatör Küme A Grubu maçında Gazi Osman Paşaspor, rakibi Güneşspor'u 2-1 mağlup etti.
Stat: Argıncık Stadı
Hakemler: Esat Sabuncu, Kazım Enes Çona, Osman Durmuş
Gazi Osman Paşaspor: Yaşar Şenel, Ali Bozkurt, Emirhan Demirezen, Hakan Yılmaz, Berat Koç, Adem Karakaş, Kemal Karataş, Abdülkerim Sain, Ebubekir Sain, Mustafa Gezgin, Silvan Gezer
Kayseri Güneşspor: Emre Tarcan, Kemal Kargın, Eren Tarcan, Onur Ünal, Erdin Kaynar, İsmail Orhan, Hüseyin Saltık, Embiya Kurtuluş, Ahmet Korkmaz, Uğur Karahançer, Sait Bulut
Goller: Adem Karataş (dk. 39), Emre Borlu (dk. 90+9) (Gazi Osman Paşaspor) Sait Bulut (dk. 57) (Kayseri Güneşspor)
Kırmızı Kartlar: Silvan Gezer (dk. 90) (Gazi Osman Paşaspor) Erdin Kaynar (dk. 90+5) (Kayseri Güneşspor) - KAYSERİ