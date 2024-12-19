Gazi Mustafa Kemal Anadolu Lisesi Masa Tenisi Şampiyonu Oldu

Eskişehir Gazi Mustafa Kemal Anadolu Lisesi öğrencileri, masa tenisi müsabakalarında Eskişehir şampiyonu oldu.

Tepebaşı İlçesi Çamlıca Mahallesi'nde bulunan Kemal Unakıtan Spor Salonu'nda 15 Aralık 2024'te düzenlenen okullar arası genç kızlar masa tenisi müsabakaları tamamlandı. Kıyasıya mücadelelerin sahne aldığı müsabakalarda, Gazi Mustafa Kemal Anadolu Lisesi öğrencileri Elif Fidan, Gamze Aydın, Emine Melek Er ve Zeynep Ela Aktaş, Eskişehir şampiyonu oldu. Şampiyonluk kupasını okullarına getiren ve bölge finallerine de katılmaya hak kazanan öğrenciler, Okul Müdürü Erdal Çam'a, Müdür Yardımcıları Mehmet Asar ve Demet Soyiç'e, Beden Eğitimi Öğretmeni Merih Canarslan'a ve Masa Tenisi Antrenörü Ertuğrul Özkan'a teşekkürlerini iletti. Gazi Mustafa Kemal Anadolu Lisesi idarecileri de genç sporculara başarılar diledi.

Aynı zamanda 7, 8 ve 14 Aralık tarihlerinde yapılan genç erkekler masa tenisi müsabakalarında Gazi Mustafa Kemal Anadolu Lisesi öğrencileri Utku Şafak, Talha İnce, Aytuğ Baş ve Kayra Acar 3'üncü olma başarısı gösterdi. - ESKİŞEHİR