Gazi Koşusu ve Spor Etkinlikleri Gündemde

GAZİ KOŞUSU

17.15 Türk atçılığının en köklü ve prestijli organizasyonlarından biri olan Gazi Koşusu, İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda 99'uncu kez yapılacak

BEŞİKTAŞ

17.00 Yeni sezon öncesinde futbolcuların sağlık kontrolleri devam edecek

FUTBOL

-FIFA Kulüpler Dünya Kupası

19.00 PSG- İnter Miami

23.00 Flamengo - Bayern Münih

BASKETBOL

-FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası 7'ncilik maçı

11.45 Litvanya-Türkiye

(***Milliler, Litvanya'yı yenmeleri durumunda Dünya Kupası elemelerine katılma şansı elde edecek.)

FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Finali

20.30 İspanya - Belçika

VOLEYBOL

15.00 A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 Milletler Ligi Bulgaristan etabındaki ikinci hafta karşılaşmalarında 4'üncü maçında Fransa ile karşılaşacak.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI

10.30 Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, İstanbul'da 'GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları' açılış törenine katılacak.