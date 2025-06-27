Gazi Koşusu ve Futbol ile Basketbol Heyecanı

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99. Gazi Koşusu öncesinde kahvaltı organizasyonu yapılacak. Ayrıca FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Real Madrid grubu birinci bitirirken, A Milli Kadın Basketbol Takımı da Almanya ile karşılaşacak.

GAZİ KOŞUSU

11.00 Bu yıl 99'uncu kez koşulacak Gazi Koşusu öncesinde kahvaltı organizasyonu düzenlenecek. (Veliefendi Hipodromu)

FIFA KULÜPLER DÜNYA KUPASI

- FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda grup etabı, H Grubu'nda oynanan iki maçla tamamlandı.

Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, Salzburg'u 3-0 mağlup ederek grubu ilk sırada tamamladı. Karşılaşmaya 11'de başlayan milli futbolcu, 67 dakika sahada kaldı.Grubun diğer maçında ise Al Hilal Riyadh, Pachuca'yı 2-0 mağlup etti. FIFA Kulüpler Dünya Kupası Son 16 Turu'nda Real Madrid ile Juventus eşleşti. Milli futbolcular, Arda Güler ve Kenan Yıldız, son 16'da rakip oldu.

BASKETBOL

14.30 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası sıralama maçlarında A Milli Kadın Basketbol Takımı Almanya ile karşılaşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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