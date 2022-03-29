Gazetecilerin başından aşağı kaynar sular döküldü! Ronaldo'ya soru sorduklarına pişman oldular
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Kuzey Makedonya ile karşı karşıya gelecek Portekiz'in basın toplantısında gergin anlar yaşandı. Gazetecilerin soruları Ronaldo'yu çıldırttı. Emeklilik ve "Sensiz Dünya Kupası nasıl olurdu?" sorularıyla sinirlenen Ronaldo'nun tavırları dünya basının salladı.
Portekiz Milli Takımı, Dünya Kupası Elemeleri'nde yarın Kuzey Makedonya ile karşı karşıya gelecek. Ay-Yıldızlı takımımızı eleyen yıldızlar karması Portekiz, İtalya'yı eleyen Kuzey Makedonya'nın sürpriz yapmasından endişe ediyor.
Maçtan önce kaptan Cristiano Ronaldo basın toplantısına katıldı. Ronaldo geleceğiyle ilgili aynı tipte gelen sorulara tepki gösterdi.
Ronaldo emeklilik sorusuyla çılgına döndü. Portekizli star, "Bana sürekli aynı soruları soruyorsunuz. Geleceğime karar verecek olan benim. Daha fazla oynamak istersem oynarım. Bırakmak istersem de bırakırım" dedi.
Bir gazeteci Kuzey Makedonya'nın İtalya'ya sürpriz yaptığını hatırlatıp, "Sensiz Dünya Kupası nasıl olur?" sorusu yöneltti. Ronaldo ise "Bensiz bir kupa ne demek? Portekiz'siz kupa olmaz! Ben yokum takım var. Rakibimiz, İtalya'yı eleyerek herkesi şaşırttı. Ama bizi şaşırtamayacaklar" cevabını verdi.