Gazetecilerin başından aşağı kaynar sular döküldü! Ronaldo'ya soru sorduklarına pişman oldular - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gazetecilerin başından aşağı kaynar sular döküldü! Ronaldo'ya soru sorduklarına pişman oldular

Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
 - Güncelleme:
Gazetecilerin başından aşağı kaynar sular döküldü! Ronaldo'ya soru sorduklarına pişman oldular

Kuzey Makedonya ile karşı karşıya gelecek Portekiz'in basın toplantısında gergin anlar yaşandı. Gazetecilerin soruları Ronaldo'yu çıldırttı. Emeklilik ve "Sensiz Dünya Kupası nasıl olurdu?" sorularıyla sinirlenen Ronaldo'nun tavırları dünya basının salladı.

Portekiz Milli Takımı, Dünya Kupası Elemeleri'nde yarın Kuzey Makedonya ile karşı karşıya gelecek. Ay-Yıldızlı takımımızı eleyen yıldızlar karması Portekiz, İtalya'yı eleyen Kuzey Makedonya'nın sürpriz yapmasından endişe ediyor.

Gazetecilerin başından aşağı kaynar sular döküldü! Ronaldo'ya soru sorduklarına pişman oldular

Maçtan önce kaptan Cristiano Ronaldo basın toplantısına katıldı. Ronaldo geleceğiyle ilgili aynı tipte gelen sorulara tepki gösterdi.

Ronaldo emeklilik sorusuyla çılgına döndü. Portekizli star, "Bana sürekli aynı soruları soruyorsunuz. Geleceğime karar verecek olan benim. Daha fazla oynamak istersem oynarım. Bırakmak istersem de bırakırım" dedi.

Bir gazeteci Kuzey Makedonya'nın İtalya'ya sürpriz yaptığını hatırlatıp, "Sensiz Dünya Kupası nasıl olur?" sorusu yöneltti. Ronaldo ise "Bensiz bir kupa ne demek? Portekiz'siz kupa olmaz! Ben yokum takım var. Rakibimiz, İtalya'yı eleyerek herkesi şaşırttı. Ama bizi şaşırtamayacaklar" cevabını verdi.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

A Milli Futbol Takımı, Cristiano Ronaldo, Dünya Kupası, Portekiz, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title