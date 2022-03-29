Gazetecilerin başından aşağı kaynar sular döküldü! Ronaldo'ya soru sorduklarına pişman oldular

Portekiz Milli Takımı, Dünya Kupası Elemeleri'nde yarın Kuzey Makedonya ile karşı karşıya gelecek. Ay-Yıldızlı takımımızı eleyen yıldızlar karması Portekiz, İtalya'yı eleyen Kuzey Makedonya'nın sürpriz yapmasından endişe ediyor.

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Maçtan önce kaptan Cristiano Ronaldo basın toplantısına katıldı. Ronaldo geleceğiyle ilgili aynı tipte gelen sorulara tepki gösterdi.

"BIRAKMAK İSTERSEM BIRAKIRIM"

Ronaldo emeklilik sorusuyla çılgına döndü. Portekizli star, "Bana sürekli aynı soruları soruyorsunuz. Geleceğime karar verecek olan benim. Daha fazla oynamak istersem oynarım. Bırakmak istersem de bırakırım" dedi.

"SENSİZ NASIL OLUR?"

Bir gazeteci Kuzey Makedonya'nın İtalya'ya sürpriz yaptığını hatırlatıp, "Sensiz Dünya Kupası nasıl olur?" sorusu yöneltti. Ronaldo ise "Bensiz bir kupa ne demek? Portekiz'siz kupa olmaz! Ben yokum takım var. Rakibimiz, İtalya'yı eleyerek herkesi şaşırttı. Ama bizi şaşırtamayacaklar" cevabını verdi.