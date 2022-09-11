Gazeteciler Bayram Bektaş'ı protesto ederek salondan ayrıldı

Spor Toto 1. Lig'in 5. haftasında oynanan Çaykur Rizespor- Samsunspor maçının ardından basın toplantısına gelen Samsunspor Teknik Direktörü Bayram Bektaş gazeteciler tarafından protesto edildi.

Süper Toto 1. Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından gerçekleşen basın toplantısında Teknik Direktör Bektaş'ın toplantı salonuna girdiği anda ilginç anlar yaşandı. Bektaş, Samsun'da görev yapan bazı gazetecileri tesise almadığı gerekçesiyle basın mensupları tarafından protesto edildi. Maç sonrası basın toplantı salonuna giren Bektaş cümlelerine başlamak üzereyken Samsun'dan maçı takip etmek için Rize'ye gelen gazeteciler oturdukları yerden kalkarak salonu terk etti. Bu esnada "Saygı gösterene saygılar, saygı göstermeyene kolay gelsin" diye cümle kuran Bektaş'a gazeteciler "Saygı duymayana saygı duymuyoruz" şeklinde cevap verince Bektaş ise "Sizin yaptığınız ayıptır" dedi.

Protestonun son bulmasının ardından maçı değerlendiren Bektaş bir gazetecinin sorusu üzerine olayı değerlendirdi. Geride kalan Rizeli gazetecilere "Siz olmasanız biz boşuna konuşuruz' diyerek seslenen Bektaş "Burası basın odası, basın toplantısına katılmak isteyen basın mensupları gelir, gelmeyen kendi bilir. Saygı duyuyorum. Ben dediğim gibi objektif yorumumu yaparım. Sizlerde değerli basın mensupları olarak sizlerden de objektif bir yorum beklerim. Ortaya iyi bir mücadele koyulmadığı zaman zaten eleştirilecek olan benim. Ben de eleştirilere açığım. Bu takım bir mücadele örneği koyuyor ortaya. Kaybettiği maçlarda ortada, kazandığı maçlarda ortada. Hep sonuçlandırmayla alakalı sıkıntı. Bugün de aynısını yaşadık. Dediğim gibi siz objektif olduktan sonra sizin çalıştığınız kuruma veya vatandaşlara yayınlamakla hükümlüsünüz. Bu yüzden size saygı duyuyorum. Siz olmazsanız biz boşuna konuşuruz. Sizlerin aracılığıyla buradayız. Ben geçen söylediğim şeylerde haklıyım. Boş konuşmam. Ben hiçbir zaman boş konuşmam. Hata da yapabilirim, özür dilemesini de biliyorum. Ben böyle öğrendim. Ailemden de bu terbiyeyi aldım. Dolayıyla herkes istediği gibi yorum yaptığı zaman hoş olmuyor. Ben buna üzülüyorum" dedi.

"Sahaya rağmen iyi bir mücadele örneği gösterdik"

Maçı değerlendiren Bektaş 1 puan alarak Samsun'a döndükleri için üzgün olduğunu ifade ederek, "Maça iyi başlamıştık. İki tane üst üste gelen basit hatadan dolayı topu uzaklaştıramadık. Hem de o topu devamında uzaklaştırmamız gereken bir merkeze uzaklaştırarak topu rakibe verdik. Onun devamında da yetmiyormuş gibi şut atıp kendi oyuncumuza çarpıp top kaleye geldi. İlk başta gol yok dediler ama hakemin kararı o yönde oldu. Üst üste gelen hatalardan 1-0 geriye düştük. Gol atmak için fırsatlar bulduk. Zaman zaman orta sahada sıkıntı yaşadık. Rakibin ofansif orta sahaları sürekli arkaya sarktığından adam paylaşımından sıkıntı yaşadık. 2. devre bunu biraz daha dengeledik. Geriye düştüğümüz halde ilk maç hariç sürekli geriye düşerek sonrasında beraberliği yakalamaya zorlayan bir takımız. Öne de geçebilirdik. Geriye düşmüşken de maçı kazanabilecek kalitede bir kadromuz var. Nitekim biraz daha oyun pas anlamında kontrolü aldıktan sonra rakip biraz daha uzun topa döndü. Uzun topa döndüğünden mesafeler açıldı. Orada da dönen topu aldık. Dönen topu alınca da daha organize ataklar geliştirdik ama sonuç bulamadık. Özelliklede en üzüldüğüm nokta böyle bir maçta böyle bir takıma direnç gösterdik. Son saniyede antrenmanda çalıştırdığımız pozisyonu yakaladık ama çok kötü kullandık. Pozisyonu tamamlasak maç bitiyordu. Üzgünüm buradan bir puanla dönüyoruz. Rize'nin sahası pas anlamında oynayan takımlar için zor oluyor. Bu sahaya rağmen iyi bir mücadele örneği gösterdik" şeklinde konuştu. - RİZE