Gazeteci Ahmet Ercanlar: Akın Gürlek'e destek verilmeli, futbolda temizlik isteniyorsa herkes yanında olmalı
Fenerbahçeli kimliği ile bilinen gazeteci Ahmet Ercanlar, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın uyuşturucu soruşturmasında yer almasına ilişkin "Sonu nereye giderse gitsin Başsavcı Akın Gürlek'e destek verilmeli. Çok büyük işler yapılıyor. Futbolda temizlik isteniyorsa herkes yanında olmalı" açıklamasında bulundu.
DİKKAT ÇEKEN ÇIKIŞ
