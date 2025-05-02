GAÜN Geleneksel Rekreasyon Şenlikleri'nde Ayak Tenisi Turnuvası Düzenlendi
Gaziantep Üniversitesinde düzenlenen ayak tenisi turnuvasında öğrenciler ve akademisyenler karşı karşıya geldi. Turnuva sonunda ödüller GAÜN Genel Sekreteri Prof. Dr. Taner Akçacı tarafından verildi.
Gaziantep Üniversitesinde (GAÜN) Geleneksel Rekreasyon Şenlikleri kapsamında ayak tenisi turnuvası düzenlendi.
GAÜN'den yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde ayak tenisi turnuvasında öğrencilerin yanı sıra, GAÜN Spor Bilimleri Fakültesi akademisyenleri ile Kilis 7 Aralık Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğretim elemanları arasında karşılaşmalar gerçekleştirildi.
Etkinlik sonunda dereceye giren öğrenci ve akademisyenlere ödülleri, GAÜN Genel Sekreteri Prof. Dr. Taner Akçacı tarafından verildi.
Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Spor