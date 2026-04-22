Voleybol: Erkekler CEV Kupası finali
İtalya'nın Gas Sales Bluenergy Piacenza takımı, Voleybol Erkekler CEV Kupası finalinde Alman ekibi Lüneburg'u 3-0 yenerek şampiyon oldu. İlk maçı da aynı skorla kazanan İtalyan ekip, kupayı müzesine götürdü.
PalaBanca'da oynanan karşılaşmada milli voleybolcu Efe Mandıracı'nın da forma giydiği Gas Sales Bluenergy Piacenza, 25-20, 25-17 ve 25-21'lik setlerle galip geldi.
Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan