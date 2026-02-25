Haberler

Gardi, Galatasaray'a getiremediği dünyaca ünlü yıldızı ilk kez açıkladı

Gardi, Galatasaray'a getiremediği dünyaca ünlü yıldızı ilk kez açıkladı
Güncelleme:
Aracı menajer George Gardi, Galatasaray'ın transfer gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu. Ademola Lookman'ı Galatasaray'a getirmeyi çok istediğini ancak başaramadığını ifade eden Gardi, ''Lookman'ı transfer etmeyi denedim, Osimhen transferini taklit etmek istedim; satın alma opsiyonlu kiralama. Ama onlar onu satmak istemedi. Ocak ayında da aynı şey oldu, bu sefer Atalanta'nın talepleri çok yüksekti." dedi.

  • George Gardi, Galatasaray'ın maaşlı çalışanı olmadığını belirtti.
  • George Gardi, geçen yaz Inter ile anlaşma bozulduktan sonra Lookman'ı transfer etmeyi denediğini ancak Atalanta'nın satmak istemediğini açıkladı.
  • George Gardi, Ocak 2023'te Kenan Yıldız'ı transfer etmek için Juventus ile görüştüğünü, ancak Juventus'un 7 milyon istemesi ve menajerin kabul etmemesi nedeniyle anlaşma sağlanamadığını ifade etti.

Son sezonlarda Galatasaray'ın önemli transferlerinde payı bulunan aracı menajer George Gardi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ile oynanacak maç öncesi TuttoSport'a açıklamalarda bulundu.

"MAAŞLI ÇALIŞAN DEĞİLİM"

Galatasaray'daki görevi hakkında konuşan Gardi, ''Galatasaray'ın maaşlı çalışanı değilim. Önemli işler yapıldı ve Galatasaray'ın saygısını korumaya devam etmeyi umuyorum.'' dedi.

"LOOKMAN'I GETİREMEDİM"

''En büyük pişmanlığınız? Kaçırdığınız en büyük fırsat?'' sorusuna cevap veren George Gardi, "Özellikle üst düzey oyuncular söz konusu olduğunda, bazı transferlerin sonuçlanmaması normaldir. Bunun sayısız değişkeni ve koşulu vardır. Geçen yaz Inter ile anlaşma bozulduktan sonra Lookman'ı transfer etmeyi denedim, Osimhen transferini taklit etmek istedim; satın alma opsiyonlu kiralama. Ama onlar onu satmak istemedi. Ocak ayında da aynı şey oldu, bu sefer Atalanta'nın talepleri çok yüksekti." ifadelerini kullandı.

"KENAN'ı GALATASARAY'A İSTEDİK''

''Peki ya Kenan Yıldız? Üç yıl önce, eski Juventus sportif direktörü Giovanni Manna, Galatasaray'ın teklifinden ikna olmuş görünüyordu?'' şeklindeki soruya da cevap veren ünlü menajer, "O zamanlar Kenan Yıldız bir gençti. Juventus'un Primavera takımında oynayan ve Next Gen'de boy göstermeye başlayan, reşit olmak üzere olan bir gençti. Müthiş bir yetenek, ancak henüz tam olarak açığa çıkmamış bir yetenek. Ocak 2023'ün sonunda görüşmeleri başlatmak için Torino'ya gidip Juventus ile görüştüm. Rakamlar konusunda anlaşmazlıklar vardı; Juventus 7 milyon istiyordu ancak menajer kabul etmedi. 2023 yazında tekrar denedim, ancak o noktada oyuncunun kulüp içindeki değeri artmıştı ve Juventus'un talepleri de katlanarak artmıştı." sözlerini sarf etti.

