Gana'da Dünya Kupası'na 72 gün kala sürpriz ayrılık

2026 FIFA Dünya Kupası'nın başlamasına 72 gün kala Gana Milli Takım Teknik Direktörü Otto Addo'nun görevden alındığı açıklandı.

''OTTO ADDO İLE YOLLAR AYRILMIŞTIR''

Gana Futbol Federasyonunun (GFA) açıklamasında, "GFA, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Otto Addo ile derhal geçerli olmak üzere yollarını ayırmıştır. Federasyon, yeni teknik direktörü en kısa sürede açıklayacaktır." ifadeleri kullanıldı.

ÜST ÜSTE İKİ MAÇTA DA YENİLGİ

Addo'nun ayrılışı, dün hazırlık maçında Almanya'dan alınan 2-1'lik yenilgi ve geçen cuma Avusturya'ya 5-1'lik mağlubiyetin ardından geldi. ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek Dünya Kupası, 11 Haziran-19 Temmuz tarihleri ??arasında gerçekleşecek.