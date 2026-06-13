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Gana, futbolcu Partey'e yönelik Kanada yasağının gözden geçirilmesini istedi

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Gana hükümeti, milli futbolcu Thomas Partey'nin Kanada'ya girişine izin verilmemesi kararının yeniden değerlendirilmesini talep etti. Kanada, Partey hakkındaki cinsel saldırı suçlamalarını gerekçe gösterdi.

Gana hükümeti, milli futbolcu Thomas Partey'nin Kanada'ya girişine izin verilmemesi kararının yeniden değerlendirilmesini talep etti.

Gana Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Kanada'nın, Gana Milli Takımı'nın önemli oyuncularından Thomas Partey'nin geçici oturum başvurusunu reddetmesine ilişkin karardan duyulan rahatsızlık ifade edildi.

Açıklamada, Partey'nin Kanada'ya girişine izin verilmemesi kararının yeniden değerlendirilmesi talep edildi.

Kanada makamlarının kararını, Partey hakkında İngiltere'de devam eden ve henüz herhangi bir mahkumiyetle sonuçlanmayan ceza davasına dayandırdığı belirtilen açıklamada, bunun adillik ve orantılılık açısından ciddi soru işaretleri doğurduğu ifade edildi.

Kanada makamları dün, hakkında 7 tecavüz ve bir cinsel saldırı suçlaması bulunan Ganalı futbolcu Thomas Partey'nin ülkeye girişine izin vermemişti.

İngiltere'de hakim karşısına çıkması beklenen ve suçlamaları reddeden 32 yaşındaki futbolcu, bu nedenle Gana'nın 17 Haziran'da Toronto'da Panama ile oynayacağı karşılaşmanın kadrosunda yer alamayacak.

Kaynak: AA / Adam Abu
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