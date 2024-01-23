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Gana, Afrika Kupası'ndan elendi! Djiku ve Amartey geri dönüyor

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Afrika Kupası B Grubu'nda Mozambik ile 2-2 berabere kalan Gana, turnuvaya veda etti. Böylece Gana forması giyen Fenerbahçeli Alexander Djiku ve Beşiktaşlı Daniel Amartey, kulüplerine geri dönecekler.

Gana ile Mozambik, Afrika Kupası B Grubu mücadelesinde karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 2-2 bitmesiyle Gana turnuvadan elendi. Gana Milli Takımı'nda top koşturan Fenerbahçeli Djiku ile Beşiktaşlı Amartey, Afrika Kupası'na veda etmelerinin ardından kulüplerine geri dönecek.

AFRİKA KUPASI'NDAN VEDA ETTİLER

Gana'nın gollerini 15 ve 70. dakikalarda penaltıdan Jordan Ayew atarken, Mozambik'in gollerini 90+1'de penaltıdan Geny Catamo ve 90+4'te Reinildo Mandava kaydetti. Bu sonuçla birlikte grubu 2'şer puanla tamamlayan iki takım da turnuvaya veda etti.

DJİKU VE AMARTEY GERİ DÖNÜYOR

Bu sonuçla birlikte Gana turnuvaya etti. Gana Milli Takımı'nda forma giyen Fenerbahçeli Djiku ile Beşiktaşlı Daniel Amartey kulüplerine geri dönecek.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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