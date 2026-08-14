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Melikgazi Kayseri Basketbol'un yeni transferi Gamze Takmaz

Melikgazi Kayseri Basketbol'un yeni transferi Gamze Takmaz
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Melikgazi Kayseri Basketbol, tecrübeli basketbolcu Gamze Takmaz'ı kadrosuna kattı. 35 yaşındaki oyuncu, son olarak OGM Ormanspor'da forma giymişti. 2013-2014 ve 2018-2019 sezonlarında da Melikgazi forması giyen Takmaz, 2026-2027 sezonunda yeniden sarı-kırmızılı takımda yer alacak.

Melikgazi Kayseri Basketbol, Gamze Takmaz'ı kadrosuna kattı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol; 35 yaşındaki tecrübeli oyuncu Gamze Takmaz'ı renklerine bağladı. Son olarak OGM Ormanspor forması giyen 1991 doğumlu oyuncu yeni sezonda Melikgazi Kayseri Basketbol forması giyecek. 2013-2014 ve 2018-2019 sezonlarında sarı kırmızılı formayı giyen Gamze Takmaz, 2026-2027 sezonunda yeniden Melikgazi Kayseri Basketbol forması giyecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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