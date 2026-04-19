Milli halterci Gamze Altun, Avrupa şampiyonasında gümüş madalya elde etti

Batum'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda Gamze Altun, kadınlar 48 kiloda silkmede 97 kilo kaldırarak gümüş madalya elde etti. Arkadaşının da başarı gösterdiği organizasyonda Gamze, toplamda 167 kilo ile 6. sırayı alırken, Ezgi Kılıç toplamda 169 kilo ile Avrupa 4'üncüsü oldu.

Gürcistan'ın Batum kentinde düzenlenen organizasyon, kadınlar 48 kilo kategorisindeki yarışmayla başladı.

Gamze, silkmede 97 kilo kaldırarak gümüş madalya aldı. Koparmada 70 kilo kaldıran Gamze, toplamdaki 167 kiloluk derecesiyle şampiyonayı 6. sırada tamamladı.

Aynı sıkletteki bir diğer milli halterci Ezgi Kılıç ise koparmada 77, silkmede 92 kilo kaldırarak toplamda 169 kiloya ulaştı ve Avrupa 4'üncüsü oldu.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer
ABD heyeti Pakistan'a hareket etti, Trump'tan ateşkes resti geldi

"Heyet yola çıktı" diyen Trump'tan İran'a ateşkes resti
Kuzenini tabancayla vurup intihar etti

Kanlı gece! Kuzenini vurup intihar etti
Eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in gözaltı süresi uzatıldı

Gözaltındaki eski vali ile ilgili yeni gelişme
Taciz anı kamerada! Kitabın üzerine gizlediği telefonla kayda aldı

İnfial yaratan olay kamerada
Gişelerdeki kazada hayatını kaybeden Beyza Nur doktormuş

Feci kazada hayatını kaybeden genç kadının kimliği belli oldu
Kuzenini tabancayla vurup intihar etti

Kanlı gece! Kuzenini vurup intihar etti
İstanbul ve Adana'da dev operasyon! 1107 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Yüzlercesini yan yana dizdiler
Arjantin Devlet Başkanı İsrail'de soluğu yine Ağlama Duvarı’nda aldı, desteğini tekrarladı

"Testereli" Başkan İsrail’de, soluğu yine Ağlama Duvarı’nda aldı