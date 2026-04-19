Milli halterci Gamze Altun, Avrupa şampiyonasında gümüş madalya elde etti
Batum'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda Gamze Altun, kadınlar 48 kiloda silkmede 97 kilo kaldırarak gümüş madalya elde etti. Arkadaşının da başarı gösterdiği organizasyonda Gamze, toplamda 167 kilo ile 6. sırayı alırken, Ezgi Kılıç toplamda 169 kilo ile Avrupa 4'üncüsü oldu.
Gamze, silkmede 97 kilo kaldırarak gümüş madalya aldı. Koparmada 70 kilo kaldıran Gamze, toplamdaki 167 kiloluk derecesiyle şampiyonayı 6. sırada tamamladı.
Aynı sıkletteki bir diğer milli halterci Ezgi Kılıç ise koparmada 77, silkmede 92 kilo kaldırarak toplamda 169 kiloya ulaştı ve Avrupa 4'üncüsü oldu.
Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer