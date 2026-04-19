Milli halterci Gamze Altun, Avrupa şampiyonasında gümüş madalya elde etti

Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar 48 kiloda mücadele eden milli sporculardan Gamze Altun, silkmede gümüş madalya kazandı.

Gürcistan'ın Batum kentinde düzenlenen organizasyon, kadınlar 48 kilo kategorisindeki yarışmayla başladı.

Gamze, silkmede 97 kilo kaldırarak gümüş madalya aldı. Koparmada 70 kilo kaldıran Gamze, toplamdaki 167 kiloluk derecesiyle şampiyonayı 6. sırada tamamladı.

Aynı sıkletteki bir diğer milli halterci Ezgi Kılıç ise koparmada 77, silkmede 92 kilo kaldırarak toplamda 169 kiloya ulaştı ve Avrupa 4'üncüsü oldu.