Galibiyeti unuttular! Ferdi'nin takımından eski hocasına büyük şok

İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Wolverhampton, sahasında Brighton ile 1-1 berabere kaldı. Ligde henüz galibiyeti bulunmayan Wolves, 86. dakikada yediği golle 1 puana razı oldu.

ERKEN GOL, ERKEN KIRMIZI KART

Molineux Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi Wolverhampton, 21. dakikada Bart Verbruggen'in kendi kalesine attığı golle öne geçti. Ancak teknik direktör Vitor Pereira, 20. dakikada şiddetli itirazları nedeniyle kırmızı kartla tribüne gönderildi.

SON DAKİKADA HAYAL KIRIKLIĞI

Brighton, maçın 86. dakikasında Jan Paul van Hecke'nin golüyle skoru 1-1'e getirdi. Bu gol, Wolverhampton'a galibiyeti bir kez daha uzak bıraktı.

FERDİ KADIOĞLU 90 DAKİKA SAHADA

Brighton'da forma giyen Ferdi Kadıoğlu, maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika boyunca sahada kaldı. Milli oyuncu, savunmadaki performansıyla dikkat çekti.

WOLVES GALİBİYETE HASRET KALDI

Bu sonucun ardından Premier Lig'de henüz galibiyet alamayan Wolverhampton, puanını 2'ye yükseltti. Brighton ise 9 puana ulaştı. Milli aradan sonra Wolverhampton, deplasmanda Sunderland'a konuk olacak. Brighton ise sahasında Newcastle United ile karşılaşacak.