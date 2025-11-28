Galibiyet ucundan kaçtı! Samsunspor lider geldi, lider dönüyor

UEFA Konferans Ligi 4. hafta maçında İzlanda ekibi Breidablik ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Laugardalsvöllur Stadyumu'nda oynanan mücadele, 2-2 berabere bitti.

İLK YARIDA KARŞILIKLI GOLLER

Karşılaşmaya ev sahibi ekip 6. dakikada Ingvarsson'un golüyle 1-0 önde başladı. Bu gole temsilcimizden cevap gecikmedi. Samsunspor, 20. dakikada Marius Mouandilmadji ile skora denge getirdi.

ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUYAMADI

Samsunspor, ikinci yarıya çok etkili başladı. Baskısını artıran kırmızı-beyazlılar, 55. dakikada Marius Mouandilmadji'nin bir golüyle daha 2-1 öne geçti. Bu kez beraberliği ev sahibi ekip yakaladı. Geriye düşmesinin ardından baskısını artıran Breidablik, 72. dakikada Kristinsson'un attığı golle maça denge getirdi.

SAMSUNSPOR LİDERLİĞİNİ KORUDU

Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmadı ve maç 2-2 berabere bitti. Bu sonuçla birlikte puanını 10'a yükselten Samsunspor, liderliğini korudu. Breidablik 2 puanda kaldı. Konferans Ligi'nin bir sonraki maç haftasında Breidablik, sahasında Shamrock Rovers'ı ağırlayacak. Samsunspor, sahasında Yunan ekibi AEK'i konuk edecek.