Galibiyet ucundan kaçtı! Samsunspor lider geldi, lider dönüyor

Güncelleme:
UEFA Konferans Ligi 4. hafta maçında Samsunspor, Breidablik ile 2-2 berabere kaldı. Puanını 10'a yükselten temsilcimiz Samsunspor zirvedeki yerini korudu.

  • Samsunspor ile Breidablik arasında oynanan UEFA Konferans Ligi maçı 2-2 berabere sonuçlandı.
  • Samsunspor, maç sonunda 10 puanla grubunda lider konumunu korudu.
  • Marius Mouandilmadji, Samsunspor adına maçta iki gol attı.

UEFA Konferans Ligi 4. hafta maçında İzlanda ekibi Breidablik ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Laugardalsvöllur Stadyumu'nda oynanan mücadele, 2-2 berabere bitti.

İLK YARIDA KARŞILIKLI GOLLER

Karşılaşmaya ev sahibi ekip 6. dakikada Ingvarsson'un golüyle 1-0 önde başladı. Bu gole temsilcimizden cevap gecikmedi. Samsunspor, 20. dakikada Marius Mouandilmadji ile skora denge getirdi.

ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUYAMADI

Samsunspor, ikinci yarıya çok etkili başladı. Baskısını artıran kırmızı-beyazlılar, 55. dakikada Marius Mouandilmadji'nin bir golüyle daha 2-1 öne geçti. Bu kez beraberliği ev sahibi ekip yakaladı. Geriye düşmesinin ardından baskısını artıran Breidablik, 72. dakikada Kristinsson'un attığı golle maça denge getirdi.

SAMSUNSPOR LİDERLİĞİNİ KORUDU

Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmadı ve maç 2-2 berabere bitti. Bu sonuçla birlikte puanını 10'a yükselten Samsunspor, liderliğini korudu. Breidablik 2 puanda kaldı. Konferans Ligi'nin bir sonraki maç haftasında Breidablik, sahasında Shamrock Rovers'ı ağırlayacak. Samsunspor, sahasında Yunan ekibi AEK'i konuk edecek.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
