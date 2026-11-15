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Galibiyet hasretini 3 maça çıkaran Aliağa Futbol, Namet Ateş'le yollarını ayırdı

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2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Ankaraspor'la 1-1 berabere kalan ve galibiyet hasretini 3 maça çıkaran Aliağa Futbol, teknik direktör Namet Ateş'le karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Kulüp, Ateş ve ekibine kariyerlerinde başarı diledi.

2'NCİ Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Ankaraspor'la 1-1 berabere kalıp galibiyet hasretini 3 maça çıkaran Aliağa Futbol'da teknik direktör Namet Eteş'le yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kulübümüzde Teknik Direktör olarak görev yapan Namet Ateş'le karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Namet Ateş ve ekibine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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