Galatasaraylıları yıkan Osimhen gelişmesi

Galatasaraylıları yıkan Osimhen gelişmesi
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Galatasaraylıları yıkan Osimhen gelişmesi
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Victor Osimhen'i transfer etmek isteyen Manchester United, görüşmelere yeniden başladı.

Galatasaray'ın kararını beklediği Victor Osimhen için Manchester United'ın yeni bir hamle yapmaya hazırlandığı öne sürüldü.

GÖRÜŞMELER YENİDEN BAŞLADI

Foot Mercato'nun haberine göre; Premier Lig devi, Nijeryalı yıldız için Napoli'nin kapısını takas teklifiyle çalmaya hazırlanıyor.

Osimhen'in Al Hilal'den gelen 45 milyon euroluk teklifi reddetmesinin Kırmızı Şeytanlar'ı tekrar harekete geçirdiği belirtilirken transfer için takasta Napoli'ye Joshua Zirkzee'nin teklif edileceği ifade edildi.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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