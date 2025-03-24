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Galatasaraylılar müjde! Icardi'nin dönüş tarihi belli oldu

Galatasaraylılar müjde! Icardi'nin dönüş tarihi belli oldu
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Galatasaray'ın Arjantinli forveti Mauro Icardi'nin sakatlık nedeniyle sezonu kapattığı biliniyordu. Ancak taraftarlar için sevindirici bir haber geldi. Sağlık ekibinin yaptığı değerlendirmeler sonucunda, Icardi'nin Haziran ortasında saha çalışmalarına başlayabileceği belirlendi. Ayrıca Icardi'nin, Galatasaray'ın Haziran sonunda yapmayı planladığı yeni sezon kampında da yer alacağı öğrenildi.

Bu sezon da Süper Lig'de namağlup liderliğini sürdüren ve şampiyonluğa yürüyen Galatasaray'da Mauro Icardi gelişmesi yaşandı.

HAZİRAN'IN ORTALARINDA DÖNECEK

Galatasaray'ın Tottenham ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapatan Arjantinli forvet Mauro Icardi'nin sahalara dönüş tarihi netleşti.

Sağlık ekibinin yaptığı değerlendirmelerde Tangocu'nun haziran ortası gibi saha çalışmalarına başlayabileceği belirlendi.

Tecrübeli golcünün 15 Haziran gibi İstanbul'da bireysel saha çalışmalarına başlaması bekleniyor. Icardi'nin, Sarı-Kırmızılı takımın haziran sonu yapmayı planladığı yeni sezon kampında da yer alacağı öğrenildi.

Haberler.com / Şaziye Ceyhan - Spor
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