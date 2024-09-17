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Galatasaraylılar bile alkışladı! Furkan Soyalp, Muslera'yı orta sahadan avladı

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Galatasaray'ın, Gaziantep FK'yı 3-1 yendiği maçta Gaziantep FK futbolcusu Furkan Soyalp, 81. dakikada orta sahadan gol atarak Muslera'yı avladı. Furkan Soyalp'ın attığı gol taraftarlar tarafından alkışlandı.

Galatasaray, Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Gaziantep FK'yı sahasında 3-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, karşılaşmadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

ORTA SAHADAN ATTI

Gaziantep FK'da oyuna 79. dakikada giren Furkan Soyalp, 81. dakikada topu orta saha yuvarlağında kontrol etti. Muslera'nın önde olduğunu gören Furkan, orta sahadan yaptığı vuruşla kaleci Fernando Muslera'yı avladı. Galatasaray taraftarları Furkan Soyalp'ın orta sahadan attığı golü alkışladı.

İşte o gol;

Galatasaraylılar bile alkışladı! Furkan Soyalp, Muslera'yı orta sahadan avladıGörüntü: beIN Sports

Galatasaraylılar bile alkışladı! Furkan Soyalp, Muslera'yı orta sahadan avladıGörüntü: beIN Sports

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

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Yorumlar (2)

Serkan Silingir:

haydi patates : )

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1
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Erkan Arslan:

Haftaya ASLANIM FennevGenelEv KadinKöyünde HER YIL OLDUGU GiBi ilk ADIM Sampiyonluk Turu Besinci Hakiki Orjinal YILDIZA DOGRU

0
1
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