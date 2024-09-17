Galatasaraylılar bile alkışladı! Furkan Soyalp, Muslera'yı orta sahadan avladı
Galatasaray'ın, Gaziantep FK'yı 3-1 yendiği maçta Gaziantep FK futbolcusu Furkan Soyalp, 81. dakikada orta sahadan gol atarak Muslera'yı avladı. Furkan Soyalp'ın attığı gol taraftarlar tarafından alkışlandı.
Galatasaray, Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Gaziantep FK'yı sahasında 3-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, karşılaşmadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.
ORTA SAHADAN ATTI
Gaziantep FK'da oyuna 79. dakikada giren Furkan Soyalp, 81. dakikada topu orta saha yuvarlağında kontrol etti. Muslera'nın önde olduğunu gören Furkan, orta sahadan yaptığı vuruşla kaleci Fernando Muslera'yı avladı. Galatasaray taraftarları Furkan Soyalp'ın orta sahadan attığı golü alkışladı.
İşte o gol;