Galatasaraylılar 8 aydır bu anı bekliyordu! Mutlu eden o kare geldi

Galatasaraylılar 8 aydır bu anı bekliyordu! Mutlu eden o kare geldi
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Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Kasım ayında Tottenham ile oynanan maçta sakatlanan Mauro Icardi, uzun aradan sonra çalışmalara başladı.

Galatasaray Futbol Takımı, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına devam etti.

8'E 2 PAS ÇALIŞMASI

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi. Dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Çalışma, çift kale maçla sona erdi.

MAURO ICARDİ GERİ DÖNDÜ

Öte yandan UEFA Avrupa Ligi'nde Kasım ayında Tottenham ile oynanan maçta sakatlanan Mauro Icardi'den müjdeli haber geldi. Ülkesi Arjantin'den dönen ve uzun bir sakatlık sürecinden çıkan yıldız santrfor Mauro Icardi, planlanan program dahilinde fizyoterapistler eşliğinde saha ve salonda çalıştı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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