Galatasaraylı yöneticiler, Fenerbahçeli yöneticileri karşıladı

Galatasaray yönetim kurulu üyeleri, derbi öncesinde stadyuma gelen Fenerbahçe yönetim kurulu üyelerini girişte karşıladı.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe saat 20.00'de RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Bu müsabaka öncesinde stadyumda güzel görüntüler yer aldı. Sarı-lacivertli yönetim kurulu üyeleri stadyuma tam kadro gelirken, kendilerini sarı-kırmızılılar adına yönetim kurulu üyeleri İbrahim Hatipoğlu ile Eray Yazgan karşıladı. - İSTANBUL

