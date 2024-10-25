Galatasaraylı Yönetici İbrahim Hatipoğlu, Okan Buruk'u Hastanede Ziyaret Etti

Galatasaraylı yönetici Hatipoğlu, Buruk'u hastanede ziyaret etti

Doğan Can CESUR - İSTANBUL,

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, teknik direktör Okan Buruk'un apandisit ameliyatı olduğu hastaneye geldi.

Buruk, bugün öğle saatlerinde ani gelişen apandisit rahatsızlığı nedeniyle ameliyata alındı. Galatasaray Kulübü de, Buruk'un başarılı bir operasyon geçirdiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu da, Okan Buruk'un operasyon geçirdiği hastaneye giriş yaptı.