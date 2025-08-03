Galatasaraylı yönetici Abdullah Kavukcu, gazeteciyi tehdit etti! İşte o sözler

Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına az bir süre kalan Galatasaray, kendi sahasında Lazio ile karşı karşıya geldi. Oldukça çekişmeli geçen müsabaka 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.

ABDULLAH KAVUKCU GAZETECİYİ TEHDİT ETTİ

Maçın ardından yaşanan bir diyalog geceye damga vurdu. Karşılaşmanın sonunda stadyumdan ayrılan Galatasaray Sportif A.Ş Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, bir gazeteciyle diyaloğa girdi. Abdullah Kavukcu'nun gazeteciye, ''Seninle sonra hesaplaşacağız! Öyle soru mu sorulur lan!'' dediği duyuldu.

O SÖZLER TEPKİ ÇEKTİ

Bu görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından taraftarlardan büyük tepkiler geldi. Başta Fenerbahçe ve Beşiktaşlı taraftarlar olmak üzere çok sayıda futbolsever Abdullah Kavukcu'nun soruyu soran gazeteciye karşı bu söylemlerini eleştirdi ve objektiflikten uzak buldu.