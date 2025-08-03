Galatasaraylı yönetici Abdullah Kavukcu, gazeteciyi tehdit etti! İşte o sözler

Galatasaraylı yönetici Abdullah Kavukcu, gazeteciyi tehdit etti! İşte o sözler
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Galatasaraylı yönetici Abdullah Kavukcu, gazeteciyi tehdit etti! İşte o sözler
Haber Videosu

Galatasaray, hazırlık maçında Lazio ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın sonunda stadyumdan ayrılan Galatasaray Sportif A.Ş Başkan Vekili Abdullah Kavukcu'nun bir gazeteciye söylediği sözler gündem oldu. Abdullah Kavukcu'nun gazeteciye ''Seninle sonra hesaplaşacağız! Öyle soru mu sorulur lan!'' dediği duyuldu. Bu sözler sosyal medyada tepki çekti.

Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına az bir süre kalan Galatasaray, kendi sahasında Lazio ile karşı karşıya geldi. Oldukça çekişmeli geçen müsabaka 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.

ABDULLAH KAVUKCU GAZETECİYİ TEHDİT ETTİ

Maçın ardından yaşanan bir diyalog geceye damga vurdu. Karşılaşmanın sonunda stadyumdan ayrılan Galatasaray Sportif A.Ş Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, bir gazeteciyle diyaloğa girdi. Abdullah Kavukcu'nun gazeteciye, ''Seninle sonra hesaplaşacağız! Öyle soru mu sorulur lan!'' dediği duyuldu.

O SÖZLER TEPKİ ÇEKTİ

Bu görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından taraftarlardan büyük tepkiler geldi. Başta Fenerbahçe ve Beşiktaşlı taraftarlar olmak üzere çok sayıda futbolsever Abdullah Kavukcu'nun soruyu soran gazeteciye karşı bu söylemlerini eleştirdi ve objektiflikten uzak buldu.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Bakan Tekin: LGS'nin iptali söz konusu değil

Tartışmalı sınav iptal mi ediliyor? Bakan Tekin noktayı koydu
Haberler.com
500

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıTemel Temel:

Gazeteciyim diye her akılna geleni soramassın. bir sınırı ölçüsü olmalı. ne sormuş biliyormusunuz. gazeteci olmak sınırsız özgür olmak demek değildir. herkes yerini yurdunu haddini bilecek.

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme18
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEmrah Emir:

Adamların sırtını kimlere yasladığı belli, Fenerli Bjkli bir yönetici yapsaydı bu densizliği ülkenin gündemi şuan buydu

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme19
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHalit Turan:

Fenerli başkan korumalariyla stad basıyor haberin varmi

yanıt6
yanıt3
Haber Yorumlarıyorum bükücü:

Bunların alayı böyle işte. Kamera önünde tehdit , kamera arkasında yorumculara , programcılara , youtuberlara instadaki sayafalara ...

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme15
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNiyazi Işık:

Ne soruldugunu bilmeden antisevici yorum yapanlar, bir gazeteci yenildiginiz bir maçta size şöyle soru sorarsa cevabınız ne olur, X takımı 3 yerleştirdi yenildiniz ne düşünüyorsunuz?, yada annenizi 25 cmlik y.rk altinda gormusler ne diyorsunuz gibi bir soru sorulsa vereceğiniz tepki sanırım "annem hakketti yasladiladir, yada kamara arkası otelde olduysa sorun yok " demiyeceksiniz heralde....

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya, Zaporijya Nükleer Santrali'ni vurdu! Ukrayna'dan misilleme gecikmedi

Dünya diken üstünde! Bölgeden dumanlar yükseldi, jet misilleme geldi
'Ölümün de hayırlısı' dedirten olay! Kamera dehşet anlarını böyle kaydetti

"Ölümün de hayırlısı" dedirten olay
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.