Galatasaraylı taraftarlardan yıldız futbolcuya iki dilde mesaj

Şampiyonlar Ligi'nde yarın oynanacak Galatasaray- Liverpool maçı öncesi sarı-kırmızılı taraftarlar dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

TÜRKÇE VE ALMANCA MESAJ

İki Galatasaraylı taraftar, son dönemdeki performansından memnun olmadıkları yıldız futbolcu Leroy Sane'ye hem Türkçe hem de Almanca seslendi.

VİRAL OLDU

Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntüler büyük ilgi topladı. Galatasaray taraftarlarının farklı dillerde yaptığı bu çağrı, binlerce etkileşim alarak viral oldu.