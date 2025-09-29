Haberler

Galatasaraylı taraftarlardan yıldız futbolcuya iki dilde mesaj

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Galatasaraylı taraftarlardan yıldız futbolcuya iki dilde mesaj
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Galatasaraylı taraftarlardan yıldız futbolcuya iki dilde mesaj
Haber Videosu

Şampiyonlar Ligi'nde yarın oynanacak Galatasaray-Liverpool maçı öncesinde iki Galatasaray taraftarı, Leroy Sane'ye Türkçe ve Almanca mesaj gönderdi. Bu mesaj kısa sürede sosyal medyada yayılarak viral oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde yarın oynanacak Galatasaray- Liverpool maçı öncesi sarı-kırmızılı taraftarlar dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

TÜRKÇE VE ALMANCA MESAJ

İki Galatasaraylı taraftar, son dönemdeki performansından memnun olmadıkları yıldız futbolcu Leroy Sane'ye hem Türkçe hem de Almanca seslendi.

VİRAL OLDU

Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntüler büyük ilgi topladı. Galatasaray taraftarlarının farklı dillerde yaptığı bu çağrı, binlerce etkileşim alarak viral oldu.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Sumud Filosu'ndan çağrı geldi, Türkiye anında müdahale etti

Sumud Filosu'ndan çağrı geldi, Türkiye anında müdahale etti
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıFatih :

habere bak!. mesajın içeriği nedir onu yazmamış.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMohammed:

Kripto ticareti her zaman riskli olmuştur, ancak Limudia'nın stratejisiyle bu tam bir aydınlanma oldu. İlk yatırımım önemli ölçüde artarak 256 bin dolara ulaştı ve ilk kârlı çekimimi gerçekleştirdim bile. Kriptoda başarı arıyorsanız, Telegram'da (@mudiatrading) kendisine ulaşmanızı şiddetle tavsiye ederim.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSeckin Soylu:

laf olsun diye haber altı boş şimdi siliyorum takibi bu ne saygısızlık

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okan Buruk'tan milyonlarca taraftarın beklediği açıklama

Okan Buruk'tan milyonlarca taraftarın beklediği açıklama
Burun sıkma olayını anlattı! Okan Buruk'tan Mourinho'ya olay sözler

Burun sıkma olayını anlattı! Okan Buruk'tan Mourinho'ya olay sözler
Arda Turan ve yüzüne bakmadığı spiker arasında Türkçe diyalog

Bir zamanlar yüzüne bakmıyordu, şimdi Türkçe konuşup gülüşüyorlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.