Galatasaraylı taraftarlardan o isme övgü dolu sözler: Sen bu zamana kadar neredeydin?

Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasının erteleme maçında Göztepe'yi deplasmanda 3-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı taraftarlar, bu sezon ilk kez 11'de sahaya çıkan Yaser Asprilla'nın performansını değerlendirerek övgü dolu sözler sarf etti. Yapılan yorumlarda, ''Muhteşem oynadı, bu zamana kadar neredeydi bu adam?'' ve ''Kaliteli çocuk'' ifadeleri kullanıldı.

  • Galatasaray, Süper Lig'in 27. hafta erteleme maçında Göztepe'yi deplasmanda 3-1 yendi.
  • Galatasaraylı taraftarlar, ilk kez ilk 11'de oynayan Yaser Asprilla'nın performansını sosyal medyada övdü.
  • Yaser Asprilla, 22 yaşında Kolombiyalı bir futbolcudur.

Trendyol Süper Lig’in 27. hafta erteleme maçında Galatasaray, deplasmanda Göztepe’yi 3-1 mağlup ederek şampiyonluk yolunda kritik bir virajı kayıpsız döndü. Maça damgasını vuran isim ise ilk kez 11’de şans bulan genç yıldız Yaser Asprilla oldu.

ASPRILLA İLK KEZ 11'DE ŞANS BULDU

Teknik direktör Okan Buruk'un sürpriz bir kararla ilk 11’de sahaya sürdüğü Yaser Asprilla, sergilediği performansla hem teknik heyetin hem de taraftarların güvenini boşa çıkarmadı. Sahada kaldığı süre boyunca oyunun yönünü değiştiren, hızı ve tekniğiyle Göztepe savunmasına zor anlar yaşatan Kolombiyalı oyuncu, galibiyetin mimarlarından biri oldu.

''BU ZAMANA KADAR NEREDEYDİN?''

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Galatasaraylı taraftarlar sosyal medyada Asprilla rüzgarı estirdi. Bu sezon ilk kez 11'de izledikleri genç yetenek için birçok değerlendirmede bulunuldu. 22 yaşındaki Kolombiyalı oyuncu için, "Muhteşem oynadı, bu zamana kadar neredeydi bu adam?", "Sahada her şeyiyle 'kaliteli çocuk' olduğunu belli ediyor. Formayı bir daha bırakmaz" ve "Asprilla izlerken keyif veriyor, hücum hattına bambaşka bir dinamizm kattı'' yorumları yapıldı. 

Cemre Yıldız
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıCuma Agsu:

Okan bey oynatmiyorduku yunus ve icardi sevgisi yüzünden

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

