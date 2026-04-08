Galatasaraylı taraftarlardan o isme övgü dolu sözler: Sen bu zamana kadar neredeydin?

Trendyol Süper Lig’in 27. hafta erteleme maçında Galatasaray, deplasmanda Göztepe’yi 3-1 mağlup ederek şampiyonluk yolunda kritik bir virajı kayıpsız döndü. Maça damgasını vuran isim ise ilk kez 11’de şans bulan genç yıldız Yaser Asprilla oldu.

ASPRILLA İLK KEZ 11'DE ŞANS BULDU

Teknik direktör Okan Buruk'un sürpriz bir kararla ilk 11’de sahaya sürdüğü Yaser Asprilla, sergilediği performansla hem teknik heyetin hem de taraftarların güvenini boşa çıkarmadı. Sahada kaldığı süre boyunca oyunun yönünü değiştiren, hızı ve tekniğiyle Göztepe savunmasına zor anlar yaşatan Kolombiyalı oyuncu, galibiyetin mimarlarından biri oldu.

''BU ZAMANA KADAR NEREDEYDİN?''

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Galatasaraylı taraftarlar sosyal medyada Asprilla rüzgarı estirdi. Bu sezon ilk kez 11'de izledikleri genç yetenek için birçok değerlendirmede bulunuldu. 22 yaşındaki Kolombiyalı oyuncu için, "Muhteşem oynadı, bu zamana kadar neredeydi bu adam?", "Sahada her şeyiyle 'kaliteli çocuk' olduğunu belli ediyor. Formayı bir daha bırakmaz" ve "Asprilla izlerken keyif veriyor, hücum hattına bambaşka bir dinamizm kattı'' yorumları yapıldı.