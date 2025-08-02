Galatasaraylı taraftarlardan Dursun Özbek'e yeni çağrı: Taraftar çıldırdı Ederson'u istiyor

Galatasaray'da yeni sezon öncesi oynanacak son hazırlık maçı olan Lazio maçı önünde Victor Osimhen ve Leroy Sane için imza töreni düzenlendi.

TARAFTARLARDAN DURSUN ÖZBEK'E ÇAĞRI

İmza töreni sırasında Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, büyük bir destek ve "Büyük Başkan" tezahüratıyla sahneye çıktı. Konuşmasına başlayan Dursun Özbek'e taraftarlardan bir çağrı geldi. Daha önce ''Taraftar çıldırdı Osimhen'i istiyor'' tezahüratlarında bulunan Galatasaraylı taraftarlar, bu kez de ''Taraftar çıldırdı Ederson'u istiyor'' tezahüratlarında bulundu.

TRANSFERLER DEVAM EDECEK

Dursun Özbek bu tezahüratların ardından taraftarları el sallayarak selamladı ve binlerce Sarı-kırmızılı taraftara transferlerin devam edeceğinin müjdesini verdi.