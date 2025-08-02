Galatasaraylı taraftarlardan Dursun Özbek'e yeni çağrı: Taraftar çıldırdı Ederson'u istiyor

Galatasaraylı taraftarlardan Dursun Özbek'e yeni çağrı: Taraftar çıldırdı Ederson'u istiyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Galatasaraylı taraftarlardan Dursun Özbek'e yeni çağrı: Taraftar çıldırdı Ederson'u istiyor
Haber Videosu

Galatasaray'da Lazio ile oynanacak hazırlık maçı öncesi Victor Osimhen ve Leroy Sane için imza töreni düzenlendi. Törende Dursun Özbek'in konuşma yaptığı sırada Sarı-kırmızılı taraftarlar Dursun Özbek'e çağrıda bulunarak ''Taraftar çıldırdı Ederson'u istiyor'' tezahüratlarında bulundu.

Galatasaray'da yeni sezon öncesi oynanacak son hazırlık maçı olan Lazio maçı önünde Victor Osimhen ve Leroy Sane için imza töreni düzenlendi.

TARAFTARLARDAN DURSUN ÖZBEK'E ÇAĞRI

İmza töreni sırasında Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, büyük bir destek ve "Büyük Başkan" tezahüratıyla sahneye çıktı. Konuşmasına başlayan Dursun Özbek'e taraftarlardan bir çağrı geldi. Daha önce ''Taraftar çıldırdı Osimhen'i istiyor'' tezahüratlarında bulunan Galatasaraylı taraftarlar, bu kez de ''Taraftar çıldırdı Ederson'u istiyor'' tezahüratlarında bulundu.

TRANSFERLER DEVAM EDECEK

Dursun Özbek bu tezahüratların ardından taraftarları el sallayarak selamladı ve binlerce Sarı-kırmızılı taraftara transferlerin devam edeceğinin müjdesini verdi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
İzmir'de kuraklık nedeniyle 6 Ağustos'tan itibaren kısmi su kesintileri başlayacak

İlçe ile başladı büyükşehire yayıldı! Saat 23'ten sonra artık su yok
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sosyal medyadan Trabzonspor'a başkan adaylığını açıkladı

Süper Lig'in o devine başkan adayı olduğunu resmen açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.