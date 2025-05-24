Galatasaraylı Taraftarlar Yenikapı'da Göztepe Maçını İzledi

Galatasaraylı Taraftarlar Yenikapı'da Göztepe Maçını İzledi
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Galatasaraylı taraftarlar, Trendyol Süper Lig şampiyonluğu kutlamaları kapsamında Göztepe maçını Yenikapı'da dev ekrandan takip etti. Etkinliğe 60 bin sarı-kırmızılı taraftar katıldı.

- Galatasaraylı taraftarlar, Göztepe maçını Yenikapı'da takip etti

Yenikapı'ya 60 bin sarı-kırmızılı taraftar geldi

İSTANBUL - Galatasaraylı taraftarlar, Göztepe karşılaşmasını Yenikapı'da kurulan dev ekranda toplu bir şekilde izledi. Yenikapı'da gün boyu süren etkinliğe 60 bin sarı-kırmızılı taraftar katıldı.

Trendyol Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray, kutlamalar kapsamında Yenikapı Miting Alanı'nda etkinlikler düzenliyor. İki gün boyunca sürecek etkinliklerin ilki bugün gerçekleştirildi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda oynadıkları Göztepe maçını, Yenikapı'da izledi. Burada kurulan dev ekrandan müsabakayı takip eden taraftarlar, 2-0'lık galibiyete de çok sevindi.

İstanbul'dan, çevre şehirlerden ve yurt dışından gelen taraftarlar, kurulan Fanzone alanlarında gün boyunca keyifli vakit geçirdi. Bugünkü etkinlikte Yenikapı Miting Alanı'na 60 bin taraftarın giriş yaptığı belirtildi.

Kutlamalar kapsamında yarın DJ performansları, konserler, dron gösterisi ile Pyro Show yapılacak ve sonrasında kupa töreni düzenlenecek.

Sarı-kırmızılılar yarın yapacağı etkinliklerin ardından şampiyonluk kupasını burada kaldıracak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OĞUZHAN ORT - Spor
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