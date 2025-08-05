Galatasaraylı taraftarlar, Kerem Aktürkoğlu'nun formasını yaktı

Benfica forması giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transfer olacağı yönündeki iddialar, Galatasaraylı taraftarların tepkisini çekti.

FORMASINI ATEŞE VERDİLER

Sarı-kırmızılı taraftarlar, sosyal medyada paylaştıkları görüntülerde Kerem'in formasını yaktı. Tepkiler, yıldız oyuncunun Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra ezeli rakip Fenerbahçe'ye transfer olma ihtimaline odaklandı. Kerem'in adı kısa süre içinde sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girerken, bazı taraftarlar da oyuncuya destek mesajları paylaştı.

TRANSFER HENÜZ BİTMEDİ

Transferin resmiyet kazanıp kazanmayacağı henüz netlik kazanmazken, gelişmeler kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.