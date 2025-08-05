Galatasaraylı taraftarlar, Kerem Aktürkoğlu'nun formasını yaktı

Galatasaraylı taraftarlar, Kerem Aktürkoğlu'nun formasını yaktı
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Galatasaraylı taraftarlar, Kerem Aktürkoğlu'nun formasını yaktı
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Galatasaray'da yetişip yıldızlaşan Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'dan Fenerbahçe'ye transfer olacağı haberleri, sarı-kırmızılı camiada adeta infial yarattı. Galatasaraylı taraftarlar, kulübün eski yıldızına olan öfkelerini sokakta forma yakarak gösterdi.

Benfica forması giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transfer olacağı yönündeki iddialar, Galatasaraylı taraftarların tepkisini çekti.

FORMASINI ATEŞE VERDİLER

Sarı-kırmızılı taraftarlar, sosyal medyada paylaştıkları görüntülerde Kerem'in formasını yaktı. Tepkiler, yıldız oyuncunun Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra ezeli rakip Fenerbahçe'ye transfer olma ihtimaline odaklandı. Kerem'in adı kısa süre içinde sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girerken, bazı taraftarlar da oyuncuya destek mesajları paylaştı.

TRANSFER HENÜZ BİTMEDİ

Transferin resmiyet kazanıp kazanmayacağı henüz netlik kazanmazken, gelişmeler kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıd4r5rmvn98:

satılık kö…..ek

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Haber YorumlarıAdanalı volkan:

kudurun pisicikler Fenerbahçe ye gelmek kariyer işidir para değil bunu sizin eskileriniz daha iyi bilir Avrupa'da real Madrid orta Asya'da Fenerbahçe dir

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