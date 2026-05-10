Galatasaray'ın şampiyonluğu Antalya'da kutlandı
Galatasaray, ligin 33. haftasında Antalyaspor'u 4-2 yenerek sezonun bitimine bir hafta kala 26. şampiyonluğunu ilan etti. Taraftarlar, Antalya'da Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelerek büyük bir coşkuyla kutlama yaptı.
Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan taraftarlar, uzun süre takımları lehine tezahüratta bulundu.
Meşaleler yakılması renkli görüntülerin yaşanmasına neden oldu.
Bazı taraftarlar da kent merkezinde araçlarıyla konvoy oluşturdu.
Kaynak: AA / Oktay Özden