Galatasaraylı Mauro Icardi, Dünyanın En Pahalı Otomobili Rolls-Royce Boat Tail'i Satın Aldı

Galatasaray'ın sevilen futbolcusu Mauro Icardi, dünyanın en pahalı otomobili olan Rolls-Royce Boat Tail'i satın aldı. 30 milyon dolar değerindeki araç, şık tasarımı ve özellikleriyle dikkat çekiyor.

Galatasaray'ın sevilen futbolcusu Mauro Icardi, geçtiğimiz günlerde satın aldığı bir arabayla dünya gündemine oturdu. Sadece 3 tane üretilen ve dünyanın en pahalı otomobili olan Rolls-Royce Boat Tail'lerden biri artık Icardi'ye ait. Yaklaşık 30 milyon dolar değerindeki araç, şık tasarımı ve özellikleriyle göz dolduruyor.

Icardi'nin aldığı Rolls-Royce Boat Tail özellikleri neler?

Galatasaraylı forvet Mauro Icardi'nin, 28 milyon dolar değerindeki Rolls Royce Boat Tail'i satın aldığı ortaya çıktı. Rapçi Jay-Z ve anonim bir iş insanının lüks otomobilin diğer sahipleri olduğu biliniyor.

İlk olarak 2021 yılında görücüye çıkan Rolls-Royce Boat Tail, özel sipariş üzerine üretiliyor. Yapımı dört yıl süren lüks otomobil, toplamda 1813 parçaya yer veriyor. Christofle markasının gümüş takımları ve porselen tabaklarına ek olarak, otomatik olarak açılan masa ve şemsiye gibi özellikleri bulunuyor.

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Christofle tarafından özel olarak tasarlanmış iki buzdolabı araç içerisine yerleştirilmiş durumda. Pantheon olarak adlandırılan ön ızgarası ise tek parça alüminyum bir kaplamaya yer veriyor. Şık tasarımına ek olarak Boat Tail'in motoru da oldukça dikkat çekiyor. Araç, 563 beygir gücünde 6,75 litrelik V12 motordan besleniyor.

Icardi henüz ortaya çıkan haberler hakkında açıklama yapmış değil. Ancak önümüzdeki aylarda İstanbul'da gezinirken Rolls Royce ile kameralara yansıması muhtemel görünüyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz Mauro Icardi tarafından satın alanan Rolls-Royce Boat Tail modelini nasıl buldunuz? Görüşlerinizi yorumlardan bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin.