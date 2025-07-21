Galatasaraylı iş adamı Dinçer Azaphan, Hakan Çalhanoğlu ile görüşme sebebini açıkladı

Galatasaray ile yaptığı sponsorluk anlaşmaları ve yardımlar ile tanınan Tunç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dinçer Azaphan'ın Hakan Çalhanoğlu ile görüşecek olması Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırmış ve milli oyuncunun Sarı-kırmızılılara transfer iddialarını güçlendirmişti. Dinçer Azaphan, bu konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

"HAKAN TAZİYE İÇİN ZİYARETİME GELECEK''

Hakan Çalhanoğlu ile bir araya geleceği iddialarını doğrulayan Dinçer Azaphan, bu görüşmenin transfer için değil taziye ziyareti olacağını söyledi. Dinçer Azaphan yaptığı açıklamada, "Hakan Çalhanoğlu hemşehrimdir. Yakın zamanda kaybettiğimiz babam Tuncay Azaphan için taziye ziyaretine gelecektir. Bu durumun gündem olmasını anlayamıyorum. Zaten Hakan ile sık sık görüşüyoruz" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE'NİN GİRİŞİMLERİ SÜRÜYOR

Adı uzun süre Galatasaray ile anılan Hakan Çalhanoğlu görüşmelerin ilerlememesi nedeniyle Fenerbahçe'ye haber yollamış ve Ali Koç ile görüşme yapmıştı. Sarı-lacivertlilerin milli oyuncu için girişimleri sürüyor.