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Galatasaraylı futbolcular sağlık kontrolünden geçti

Galatasaraylı futbolcular sağlık kontrolünden geçti
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Galatasaray futbol takımı oyuncuları, yeni sezon öncesinde Acıbadem Maslak Hastanesi'nde kapsamlı sağlık kontrollerinden geçti.

Galatasaraylı futbolcular, yeni sezon öncesi sağlık kontrolünden geçti.

Galatasaray futbol takımının, Acıbadem Maslak Hastanesi'ndeki sağlık kontrolleri başladı. Yeni sezon ve hazırlık maçları öncesinde futbolculara göz, ortopedi, genel cerrahi, göğüs hastalıkları, kardiyoloji, kulak burun boğaz ve dahiliye muayeneleri yapıldı. Muayenelerin ardından futbolcuların radyoloji, EKG-EKO-EFOR, solunum fonksiyon testi, kan ve idrar tetkikleri gerçekleştirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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